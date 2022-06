Canicule : 500 millions d'euros pour rafraîchir les villes

Des arbres et des brumisateurs dans le centre-ville de Bordeaux. À peine installés, le succès est immédiat. Cette place est ce qu'on appelle un îlot de fraîcheur. Le gouvernement veut les multiplier. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Ces espaces végétalisés viennent remplacer des zones souvent bétonnées. La végétation plantée permet de rafraîchir l'air grâce à un phénomène d'évapotranspiration. Un arbre peut rejeter jusqu'à 450 litres d'eau par jour. C'est autant que quatre climatiseurs à plein régime. Alors, ces îlots sont-ils efficaces ? Dans les lieux végétalisés, il fait plusieurs degrés de moins que dans les rues aux alentours. Mais à long terme, les surfaces au sol sont limitées. Les immeubles doivent aussi se verdir. Selon Yamina Saheb, docteure en énergétique, il faudra aussi utiliser tout ce qui est vertical. Cela représente des millions de mètres carrés que nous pouvons végétaliser autant que possible. Et quelles autres solutions pour rafraîchir les villes ? Certaines municipalités ont retiré le bitume sombre qui accumule la chaleur pour le remplacer par un revêtement plus clair. De la peinture blanche appliquée sur les toits des bâtiments fait aussi baisser la température. En outre, dans la construction, l'utilisation du bois plutôt que du béton permettrait également de gagner quelques degrés. T F1 | Reportage L. Merlier, Y. Chambon, F. Maillard.