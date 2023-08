Canicule : 56 départements en alerte

Le tourisme est la première victime de la chaleur dans les zones en vigilance rouge pour risque de canicule. C’est une décision de la mairie de la Haute-Loire. Un groupe d’amis voulait visiter le parc d’un château, mais tous les événements de 11 à 21 heures sont annulés sur la commune. Le problème pour le maire est de ne pas savoir la durée de la situation. À Valence dans la Drôme, le thermomètre monte à 39°C en début d’après-midi. La ville est comme déserte. Seuls les jardins publics deviennent un havre de paix. Et celui en image, reste ouvert jusqu’à 21 heures 30, le temps de souffler. Selon Météo France, les records de températures pourraient durer jusqu’à ce jeudi 24 août. Depuis ce matin, quatre départements sont placés en vigilance rouge au risque de canicule. Demain, l’alerte s’étendra à dix-neuf départements dans la Vallée du Rhône et en Occitanie. C'est une situation difficile sur tous les chantiers. Beaucoup commencent dès 6 heures du matin, mais même ainsi, il est impossible de maintenir un rythme normal. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Christal, E. Vinzent, S. Prez