Canicule : à quand un retour à la normale ?

Nous avons battu ces derniers jours des records absolus de température. Il faisait 42,1°C à Nyons dans la Drôme, dimanche 20 août après-midi, et ça n'est pas terminé. Dans les prochains jours, va-t-il faire encore plus chaud ? Absolument, dans toute la moitié Sud de la métropole. Les températures vont s'envoler. Environ 39°C sont attendus mercredi à Grenoble, 42°C à Toulouse, Montélimar, Avignon et Nîmes et jeudi encore 39 à 42 degrés Celsius dans le Sud-Ouest. L’anticyclone des Açores stagne sur l’Europe et cela se traduit au sol par un dôme de chaleur. L'air chaud monte et au lieu de s'échapper, il est emprisonné par les hautes pressions atmosphériques, qui font comme un couvercle et obligent la chaleur à redescendre vers la terre. Les nuages, eux, sont bloqués à l'extérieur du dôme. Autre question, les températures restent-elles hautes la nuit aussi ? Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1-LCI, nous le confirme. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. De Francqueville, A. Basar, G. D’Angeli