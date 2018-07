Canicule, comment adapter son logement ?

Le soleil tape toute la journée, il chauffe les façades et les toitures. Plutôt que de se cloîtrer chez soi, il existe des réflexes simples pour atténuer la chaleur, comme le drap mouillé accroché à la fenêtre. On peut également aménager notre intérieur pour se rafraîchir. Certains films obscurs anti U-V permettent de gagner jusqu'à 15°C. Il est toutefois préférable de consulter un professionnel pour les coller aux vitres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.