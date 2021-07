Canicule au Canada : en feu après un record de chaleur, le village de Lytton évacué

Ce sont probablement les dernières images que l'on verra du village de Lytton, avalée par la fumée. Les bâtiments flambent les uns après les autres. Ce conducteur est l'un des derniers habitants à fuir. Le village est complètement en feu. Subissant une chaleur sans précédent, avec 49°C enregistrés mercredi, les habitants de cette ville située au nord de Vancouver, ont été évacués d'urgence. La canicule a provoqué des incendies de forêts à proximité. Un peu plus tôt, une autre habitante filme l'approche du feu. "Il vient vers nous. Il faut se dégager vite", a-t-elle crié. Les incendies menaçaient les infrastructures et la sécurité des quelque 250 résidents de la ville. Avec 45, 47 puis 49°C mercredi, Lytton a pulvérisé les records de chaleur du Canada ces trois derniers jours. Ce jeudi, comme en témoigne cette photo à la tête de cette vidéo, le village a été rayé de la carte. Heureusement, les habitants de Lytton ont pu être évacués à temps. D'autres incendies ravagent actuellement toute une partie de l'ouest du Canada et des États-Unis. Depuis dimanche, une vague de chaleur historique frappait la région et asséchait les sols.