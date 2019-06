Canicule : comment les écoles primaires y font-elles face ?

Avec cette canicule, presque sept millions d'élèves de primaire comptent parmi les populations qu'il faudra surveiller particulièrement. Contrairement aux collégiens et lycéens, ils ont encore cours et les 50 000 écoles réparties dans tout le pays ne sont pas toutes adaptées à ces chaleurs écrasantes. Certains professeurs demandent d'ailleurs la fermeture pure et simple de leur établissement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.