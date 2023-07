Canicule : comment les Français s’y préparent ?

Il fait déjà très chaud à Lyon et demain, cela s’annonce irrespirable. Ce sera 38 degrés à l'ombre dans le centre-ville, alors forcément, les habitants se préparent. Et si l’on doit sortir malgré tout, il faudra bien s’équiper. Pour Ahmed et son collègue, il est difficile de se protéger. Employés d’une entreprise de bâtiment, ils achèvent le ravalement d’un immeuble. L’arrivée des fortes chaleurs va les contraindre à modifier leurs horaires. En Provence et sur la Côte d'Azur, cela fait déjà neuf jours que la canicule a été instaurée. Une décision qui impose un certain nombre de mesures aux municipalités, notamment en faveur des personnes âgées, comme à Cagnes-sur-Mer. Depuis une semaine, les employés du centre d’action sociale appellent régulièrement les 350 personnes âgées isolées de la commune. Ces fortes chaleurs commencent à peser sur le moral et la santé des plus fragiles. Il faudra sans doute s’habituer à ces températures élevées, car finalement, l’été ne fait que commencer. TF1 | Reportage J.P. Ferret, S. Agi, S. Boujamaa