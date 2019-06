Canicule : comment les transports s'organisent ?

Pour éviter que la tramway surchauffe dès le matin, la régie lyonnaise stocke leurs rames dans des parkings couverts. Il s'agit d'endroit où il y a un flux d'air frais. Ainsi, les rames sont à une température acceptable pour les clients quand elles repartent le matin. Pour rafraîchir ses trains et pour le confort de leurs clients, la SNCF, lui, fait marcher la clim à vide. Des équipes surveillent aussi les rails pour la sécurité et la ponctualité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.