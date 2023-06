Canicule, comment les villes s’adaptent

Sur une photo, dans la vidéo en tête de cet article, montre comment était le lieu il y a un an. Aujourd'hui, il y a moins de goudron, mais plus d'arbres. C'est le pari qu'a fait la Mairie de Capbreton, face au réchauffement climatique. Cet aménagement a pour objectif de faire perdre jusqu'à 10° durant de grosse chaleur. Christian, un habitant du village, voit déjà la différence. Les travaux coûtent 700 000 €. Les grandes villes aussi s'y mettent, elles partent de loin. À Montpellier, la place de la comédie est une fournaise l'été. Trente six millions d'euros de travaux visent à la transformer, des grands ormes y seront plantés en novembre. Objectif, jusqu'à 7° ressenti en moins à l'été 2024, mais les habitants attendent des solutions dès à présent. Pour l'instant, la Mairie privilégie les écoles, comme cette école, sur la vidéo, treize ont déjà été végétalisées avec plus de bitumes, des paravents en bois pour faire de l'ombre, des fleurs et un potager planté par les enfants, qui en apprécient déjà les bénéfices. Le projet, rien que sur cette ville est de taille, cent écoles restent à végétaliser et 50 000 arbres à planter pour rafraîchir Montpellier. TF1 | Reportage J. Coulais, H. Villatte, A. Delabre