Canicule : comment rafraichir les villes

Pour quantifier la chaleur, le maire de cette commune du Var a fait appel à un cabinet d'experts. Avec un record de 38 °C enregistré dès le 14 juin, les épisodes de chaleur dans la ville sont plus précoces, plus longs et plus intenses aussi. Le manque de végétation se fait sentir. Pour agir au plus vite, la municipalité de Cuers a donc substitué certains matériaux. Ici, exit le bitume sur le trottoir, place aux surfaces végétales. Une solution 30 à 40% plus coûteuse. À quelques kilomètres de là, le Cannet-des-Maures est une commune plus fraîche, car plus verte. La transition entamée il y a dix ans se poursuit. Et pour gagner encore quelques degrés, une partie du parking est transformée en mini-forêt : 600 plants sur 200 mètres carrés seulement. D'ici trois ans, cet espace ne demandera plus ni entretien ni arrosage. Le maire met aussi la pression sur les particuliers. Une obligation désormais inscrite dans le plan local d'urbanisme pour que le maintien de la fraîcheur soit l'affaire de tous. TF1 | Reportage A. Tassin, A. Chomy, L. Renault