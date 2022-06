Canicule : comment s'y préparer ?

La fraîcheur à tout prix. À quelques jours d’une vague de chaleur, les clients se pressent au rayon ventilateur. Mercredi, 33 degrés sont prévus à Dijon. Inhabituel pour un mois de juin. Alors, dans ce magasin, on veille sur le précieux stock de ventilateur. Dans le rayon voisin, Maxime, quant à lui, opte pour une piscine. Se rafraîchir à l’ombre des arbres ou sous des brumisateurs. La mairie de Dijon vient d’en installer cinq supplémentaires dans ses espaces verts. Un coup de frais bienvenu pour Ossama et ses élèves, en sortie scolaire. La mairie coordonne également une cellule canicule pour accompagner les personnes les plus vulnérables. 350 sont inscrites sur un fichier que Catherine met à jour avant le pic de chaleur. En cas d’alerte canicule, une quinzaine de volontaires sera mobilisée pour appeler quotidiennement ces personnes isolées. T F1 | Reportage E. Payro, G. Martin