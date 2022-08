Canicule : de fortes chaleurs même à la montagne

Face aux glaciers du Mont Blanc, la barre des 30°C est franchie. C'est du jamais-vu sur le col des Aravis, à 1 500 mètres d'altitude. Venus de Marseille, des touristes ont troqué leurs tenues de randonnées contre des tenues très légères. D'autres, gardent le strict minimum. Frederik Van Buynder, guide de randonnée et moniteur de fat bike pour WattsupFatbike, a du mal à y croire. Avec ces températures extrêmes, jusqu'à 32°C ce mercredi après-midi, les cyclistes désertent. Dans le village de La Clusaz, la chaleur est encore plus écrasante. Avec son bébé de trois mois, une famille belge est à la recherche d'un moindre coin d'ombre. Même nos compagnons à quatre pattes souffrent. La parade, de petits chaussons anti-goudron brûlant. Il fallait y penser. À La Clusaz et aux pieds du Mont Blanc, les températures devraient encore atteindre des records. Ainsi, 33°C sont attendus dans les jours qui viennent. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, Q. Russell.