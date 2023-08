Canicule : de fortes chaleurs... même en montagne

Fini les chaussures de randonnée. Palmes, bouée, crème solaire, voilà le nouvel équipement des vacanciers à la montagne. Avec une température dépassant les 31°C à 1 000 m d'altitude, dans le massif du Chablais, il vaut mieux changer son programme de la journée. "C'est sûr qu'on ne va pas faire de randonnée. On va plutôt se baigner au lac ou à la piscine", dit une mère de famille. Dans la station de Morzine, on se rafraîchit comme on peut. Pour les touristes que nous avons rencontrés, arrêt indispensable pour acheter de la glace. Des températures difficiles à supporter pour les habitants, car il fait 5 à 10°C de plus que d'habitude. "Les étés, normalement, c'était plutôt entre 20-25°C. Là, on est sur 30-35°C", témoigne le vendeur de glaces. Pour les plus courageux, la canicule pousse à s'adapter. Aujourd'hui, les VTTistes ne font pas de montée à vélo, mais uniquement des descentes, quand chasser l'ombre devient l'activité principale en montagne. Autre exemple, sur une terrasse de café, les places assises au soleil sont vides. Avec 35°C en fin de journée, il va falloir s'y habituer. Les températures resteront élevées toute la semaine. TF1 | Reportage S. Prez, A. Cerrone