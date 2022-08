Canicule : de plus en plus de maisons fissurées

Des fissures de plusieurs mètres dans la chambre et la salle de bain de cette maison sarthoise, à l’intérieur, mais aussi, sur les murs extérieurs du pavillon. Rien que dans un village, 42 maisons sont concernées. Avec, à chaque fois, la même cause : des phénomènes météorologiques extrêmes. Après de fortes pluies, le sol se gorge d’eau mais se rétracte ensuite en période de sécheresse. Des mouvements de terrain qui déstabilisent et fissurent les maisons bâties dessus. Dans un village voisin, Mohamed Benyahia subit ce problème chaque été depuis quatre ans. Vivre dans cette maison est devenu dangereux. Mohamed a donc installé des étais en acier pour soutenir le mur, mais il n’a pas les moyens d’engager des travaux. Et tant que sa commune ne sera pas reconnue comme zone sinistrée en état de catastrophes naturelles, son assurance ne l’indemnisera pas. D’après la Cour des comptes, plus de 10 millions de foyers sont concernés par ce phénomène dans notre pays. TF1 | Reportage S. Pinatel, A. Benaouina, D. Roland