Canicule : des métiers particulièrement exposés

Plus une goutte dans le thermos et il est à peine 11 heures. Ce jardinier a la chance de pouvoir aménager ses horaires. Avec les fortes chaleurs, il travaille de 6 h à 13 h. Au petit matin, il tondait la pelouse en plein soleil. Ils sont en plein soleil, pas le choix, aucune zone d'ombre sur le toit. Alors, ces deux ouvreurs s'activent. Il faut terminer la toiture rapidement. Ces travailleurs sont habitués aux températures extrêmes, mais rarement dès le mois de juin. Ils prennent donc régulièrement des pauses. À 16 h au centre-ville de Toulouse, il faisait 41 °C et certains ouvriers travaillaient toujours. Les maçons s'hydratent régulièrement. Les charges deviennent plus lourdes. La journée s'achève dans la souffrance. Hugo Molas, serveur au "Petit Victor" à Toulouse, manque aussi d'énergie. Mais il a ses astuces. " Je me douche entre les services. Je rentre chez moi et je me repose plus. Je prends un petit soda entre les coupures pour justement avoir du sucre dans le sang et être un peu moins fatigué parce que j'ai perdu beaucoup d'eau", confie-t-il. Dans les jours qui viennent, le brumisateur va être très utile. Le département vient d'être placé en vigilance jaune canicule. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.V Fournis