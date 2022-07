Canicule : des premières mesures dans le Sud-Ouest

Ils se cloîtrent dans la pénombre et économisent leur énergie dans ce centre de loisirs. Et quand enfin ces petits Toulousains ont le droit de sortir, c'est une bataille d'eau générale. Au programme : des jeux d'eau, alors qu'à la base, c'étaient des jeux sportifs qui étaient prévus. "On a un planning qui est prévu depuis au moins un mois et demi, mais on l'adapte en fonction du nombre des enfants et surtout de la météo de tous les jours", affirme cette animatrice de centres de loisirs. Adapter les activités en fonction de la météo, c'est ce que fait aussi la ville de Toulouse. Des tas de dispositifs sont prévus à l'avance : augmentation des horaires des parcs et jardins, piscines ouvertes en plus grand nombre avec des heures étalées de 20h à 21h. Si pour les vacanciers, ce n'est pas si compliqué, en revanche, au travail, c'est le système D pour affronter la vague de chaleur. À la mairie de Mont-de-Marsan (Landes), les locaux sont quasi déserts, car les employés sont incités à faire du télétravail. Et pour ceux qui travaillent à l'extérieur, on commence la journée une heure plus tôt. Selon Météo France, cette vague de chaleur devrait durer huit à dix jours. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Vieira, P. Mislange