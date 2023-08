Canicule : des vendanges de nuit pour fuir la chaleur

La nuit a été courte pour Mathieu. À 2h20, le vigneron doit déjà commencer sa journée. C'est trois heures plus tôt que prévu. Il a installé huit lampes au minimum sur sa machine pour espérer se repérer dans le noir. Il n'a pas d'autres choix. Avec la canicule, il faut vendanger le plus tôt possible. L'après-midi, la température peut atteindre les 40°C. C'est beaucoup trop chaud pour les grappes de raisin, qui risquent davantage de s'oxyder. "Pour conserver ces arômes de fraîcheur, il faut qu'on les ramasse à des températures idéales, entre 18 et 20°C. Ça demande beaucoup d'énergie pour les refroidir. Je préfère ramasser de nuit plutôt que de consommer de l'énergie", explique Mathieu. À quelques kilomètres, il a fallu attendre les premiers rayons pour vendanger à la main. À 11h, sur une parcelle, il fait déjà 40°C et un soleil de plomb. En 40 ans de métier, un vendangeur confie n'avoir jamais travaillé dans de telles conditions. L'objectif sur place est de commencer plus tôt pour finir plus tôt et de préserver les effectifs pour tenir jusqu'à la fin de vendanges. TF1 | Reportage L. Cloix, R. Dybiec