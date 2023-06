Canicule en Espagne : des pics à plus de 44 degrés

De Séville à Madrid, l’éventail est plus que jamais l’accessoire indispensable, dans la rue comme à l’intérieur. Et pour cause "ces douze dernières années, le nombre de canicules au mois de juin a été multiplié par trois", selon Rubén del Campo, porte-parole de l’agence météorologique espagnole, même les Madrilènes habitués à la chaleur, souffrent. Jusqu' à dix degrés au-dessus des normales de saison, la vague de chaleur est la plus intense en Andalousie, 42,3 degrés à Cordoue dans l'après-midi de ce mardi 27 juin. Les Sévillans sont invités à ne pas s’exposer trop longtemps. En quatre jours, deux personnes sont décédées des suites d’une insolation. En extérieur, les horaires de travail sont aménagés. Selon un protocole, ce travailleur, en image, commence à sept heures du matin et termine à deux heures de l’après-midi, L’amélioration n’est attendue qu’à partir de jeudi et de nombreux Espagnols redoutent la suite de l’été. L’année dernière, en 2022, les températures record ont causé la mort de 350 personnes. TF1 | Reportage Y. Hovine, Q. Nguyen-Long