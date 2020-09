Canicule en septembre : des récoltes menacées ?

Ce lundi après-midi, la température la plus chaude enregistrée dans l'Hexagone a été de 38,9°C C'était à Saint-Gladie au Pays basque. Dans les Landes, avec celui de 2016, l'été 2020 est l'un des plus secs de ces 60 dernières années. Quelles conséquences cet été extrêmement chaud et sec a-t-il eu sur l'agriculture ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.