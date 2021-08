Canicule et grêle : pourquoi ces phénomènes extrêmes dans le Var ?

Mardi, en quelques heures, l'équivalent de trois mois de pluie est tombé dans le Var. Le département a été touché aussi par une avalanche de grêles en plein mois d'août. Et la semaine dernière, au même endroit, 7 000 ha de garrigues et de forêts ont été dévastées par les flammes. Le feu a progressé très rapidement, profitant de températures très élevées dans la région. Comment expliquer ce phénomène ? Le changement climatique est le premier responsable de cette météo extrême. De très fortes chaleurs, suivies de masse d'air froide ont provoqué ces violents orages. "Des pluies qui tombent sur des sols secs ne peuvent pas être absorbées, mais ruissèlent. Ce qui a conduit à des inondations comme on a pu le voir", explique Christelle Robert, prévisionniste de Météo France. Alors, cet été est-il exceptionnel ? Sur tout le pourtour méditerranéen, des records ont été battus avec des températures à plus de 40°C. "Sur 50 ans, on a relevé quatorze fois seulement de températures supérieures à 40°C, alors que depuis 2010 jusqu'à 2020, il n'y a que l'année 2014 où on n'a pas eu une température supérieure ou égale à 40°C", souligne Évelyne Dhéliat spécialiste météo de TF1. Une météo extrême qui n'est pas prête de s'arrêter. Le phénomène pourrait même s'aggraver dans les prochaines années.