Canicule et travail : que dit la loi ?

Aucun abri pour se protéger. Sur le toit, le soleil les attaque directement. Déjà 38°C à treize heures, à Alès (Gard), ces couvreurs, en images, doivent arrêter leur chantier. "Les pieds sont brûlants. Physiquement sur le toit, même quand on porte, quand on monte des sangles, notre corps dit stop, et c'est intenable.", dit Gaël Champetier, couvreur-zingueur. Actuellement, il est impossible de faire une toiture intégrale. Il fait 45°C en plein soleil cette après-midi et c'est difficile pour les agents municipaux de supporter leur équipement. Pour s'adapter à ces températures, ils commencent le travail plus tôt. À l'intérieur aussi, ces carrossiers, en images, souffrent, pas de climatisation dans l'atelier. Dix fois par jour, ils se désaltèrent à la fontaine à eau dans l'accueil climatisé. Chaleur étouffante aussi à Bordeaux. Les parcours des visites guidées ont été adaptés, mais beaucoup y ont renoncé ce lundi 21 août. Avec la canicule, les employeurs ont l'obligation de protéger la santé de leurs salariés. Les employeurs doivent légalement offrir de l'eau fraîche, proposer des équipements de protection ou un local climatisé, ou réorganiser le temps de travail. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Braem, J.V. Molinier