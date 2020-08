Canicule et travail : que dit le droit ?

Une bonne partie du pays a encore eu très chaud ce lundi. La vigilance rouge à la canicule est toujours maintenue pour 15 départements et 54 autres sont en alerte orange. La chaleur est supportable à la plage, mais c'est beaucoup plus dur au travail. Alors quels sont nos droits ? Peut-on, par exemple, rentré chez soi s'il fait trop chaud au bureau ? Peut-on abandonner certains uniformes professionnels ? Éléments de réponse avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.