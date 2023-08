Canicule historique : va-t-on devoir changer nos habitudes ?

À Auch, dans le Gers, il faisait 42,3°C, dans l'après-midi de ce jeudi 24 août. C'est du jamais vu. La chaleur est étouffante avec des allures de villes fantôme. Les habitants du Rhône ou de la Haute-Loire aussi sont confrontés à des chaleurs extrêmes depuis le début de la semaine. Les deux tiers Sud du pays ont subi des températures au-dessus des 40°C comme à Lyon, Toulouse, et même jusqu’à 44,6°C à Salindres, dans le Gard. Des records ont été battus dans une vingtaine de communes. Ce sont des conditions éprouvantes pour ceux qui travaillent en extérieur. Pour tirer le bilan de l'été caniculaire, le gouvernement envisage de permettre aux entreprises de travailler plutôt le matin ou plus tard le soir. C'est une mesure que Franck, magasinier chez un fournisseur de matériaux à Toulouse dans la Haute-Garonne, verrait d’un bon œil. D’autres pistes sont à l’étude, comme la réduction des journées de travail. Pour l’heure, les entreprises et les salariés se débrouillent comme ils peuvent. TF1 | Reportage J.P. Féret, S. Petit, M. Larradet