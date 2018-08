Canicule : l'hôpital d’Auxerre souffre

La chaleur est plus dure à vivre dans les hôpitaux ne disposant pas de système de climatisation. Dans celui d'Auxerre, par exemple, les quelques ventilateurs et climatiseurs installés ce mois-ci ne suffisent pas à rafraîchir les chambres des malades. À noter que des pics à 35°C ont été enregistrés. La situation est éprouvante pour les malades, mais aussi pour le personnel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/08/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er août 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.