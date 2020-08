Canicule : la moitié de la France en alerte

La canicule arrive en France. Les températures ont atteint des sommets ce jeudi. On a dépassé les 38°C dans les Landes, en Charente-Maritime ou encore en Corrèze. Une chaleur étouffante en ville, mais nettement plus supportable en altitude. Il a fait 29°C aux abords du lac Chambon. Pour préserver les personnes âgées ou isolées des fortes chaleurs, certaines mairies ont mis en place des brigades canicules.