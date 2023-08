Canicule : la vigilance rouge dans quatre départements

Une cour écrasée de chaleur et vide dans un centre de loisirs en Ardèche. Aucun enfant ne joue en plein soleil. Il fait plus de 40 °C. Ils sont donc cantonnés à l'intérieur et tentent de s'occuper. Comme trois autres départements, l'Ardèche sera placée à partir de mardi midi en vigilance rouge canicule. Mais la directrice, Florence Reynaud, a pris le devant : plus de sortie vélo et interdiction de jouer dans la cour entre midi et 16 heures. Dans chaque département, des critères objectifs sont édictés pour décréter ce seuil d'alerte maximale : l'intensité et la durée de la vague de chaleur, l'impact sur les services d'urgence et les hôpitaux ou la pollution par exemple. "En vigilance rouge, tout le monde est concerné. Ce ne sont pas simplement les personnes fragiles, les personnes âgées, les personnes isolées, la population générale doit prendre en compte ce risque", a alerté le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. L'objectif est de limiter le risque de surmortalité. Le préfet prend alors toutes les mesures nécessaires. Il peut notamment interdire certains types d'événements, comme les compétitions sportives ou les festivals. En attendant ces décisions, certaines communes ont pris leur disposition. À Valence, il faisait 41 °C lundi après-midi. La mairie a ouvert une salle climatisée pour tous les administrés qui en éprouvent le besoin. À Saint-Sauveur-de-Montagut, la municipalité a recensé une quarantaine de personnes vulnérables. Le maire, Jacky Barbisan, va même à leur rencontre. Et si elles sont absentes, " on va de suite se renseigner auprès de la famille pour savoir s'il n'y a pas de souci", précise-t-il. Depuis la grande canicule de 2003, c'est seulement la sixième fois que la vigilance rouge canicule est déclenchée. TF1 | Reportage H. Dreyfus, E. Vinzent, S. Prez