Canicule : le Sud-Est toujours dans la fournaise

Jusqu’à 42 degrés en plein soleil dans ce village du Gard. Ces vacanciers venus d’Isère cherchait la chaleur, ils se retrouvent sous une vague de canicule. Repas frais obligatoire le midi, car les fortes températures commencent à peser sur les organismes. Christiane et Alain, eux, voulaient faire découvrir le Gard à leur petite-fille. À cause de la chaleur, impossible de partir en excursion. Il reste la piscine du camping, moins remplie que d’habitude. L’eau à 30 degrés est à peine rafraîchissante. En Corse, les températures ont même fait fuir les clients des restaurants. À midi, les terrasses restent quasiment vides. Dans les Bouches-du-Rhône, Auriol a des allures de ville fantôme. Ce mercredi après-midi, on a relevé 38 degrés, soit sept au-dessus des normales de saisons. Ces températures inhabituelles sont encore plus difficiles à supporter pour les personnes âgées. À Marseille, aussi, les habitants cherchent à se rafraîchir. Depuis ce mercredi matin, la place des Catalans est prise d’assaut. Exceptionnellement, elle restera ouverte toutes les nuits jusqu’à la fin de la vigilance canicule. TF1 | Reportage O. Lévesque, A. Ehrel, A. Portron