Canicule : le vrai du faux sur les modifications des conditions de travail

Peut-on tout simplement rester chez soi lorsqu'il fait trop chaud ? Qu'en est-il de la tenue vestimentaire ? Les travailleurs peuvent-ils se mettre en short et en tong ? Et pour les employeurs, doivent-ils s'adapter pendant les épisodes de chaleur ? Que doivent-ils faire ? Nous allons démêler le vrai du faux avec notre journaliste Thomas Jarrion.