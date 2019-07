Canicule : les animaux et les cultures ont souffert

Conséquences des fortes chaleurs, des milliers de poissons sont morts dans l'étang de Bolmon à Marignane. La canicule a chauffé l'eau et asphyxié ces animaux. Et dans les vignobles de l'Hérault, les autorités estiment qu'un tiers de la récolte est fichu, à un mois et demi du début des vendanges. Si le gouvernement reconnaît l'état de calamité agricole, les cultivateurs sinistrés pourront être en partie indemnisés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du DATE 1er juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.