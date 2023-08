Canicule : les bons gestes pour dormir

Tous les experts vous le diront : pour bien dormir, il faut être au frais, 18 à 19°C maximum. Cela est difficile à réaliser en cette période de forte chaleur, mais il existe quelques astuces. La première étape consiste à rafraîchir la pièce : fermer les volets dans la journée, ouvrir la fenêtre la nuit pour créer un courant d'air, utiliser un ventilateur avec ou sans bouteille d'eau glacée. Mais il faut aussi supprimer la chaleur qui émane d'appareils électriques, comme une télévision ou un ordinateur. La deuxième étape consiste à se rafraîchir, en prenant par exemple une douche avant de se coucher. Mais attention, évitez l'eau glacé et privilégiez l'eau tiède. Il faut aussi bien choisir ce que l'on porte, car certaines matières sont beaucoup mieux adaptées que d'autres. La soie et le lin, par exemple, permettent au corps de respirer sous les fortes températures. Enfin, il est important de manger léger. Pour bien dormir, oubliez les plats trop gras et trop riches ; pensez aux salades et aux fruits. "Si vous mangez trop, vous allez faire fonctionner de manière exagérée la digestion. Et ça, ça peut entraîner une surchauffe", explique le Pr Boris Hansel, médecin nutritionniste à Paris (18e). "Deuxième conseil, c'est de boire en privilégiant des boissons plutôt tièdes, voire chaudes. Dernier conseil, éviter l'alcool dans la journée, y compris le soir ; et notamment la bière très froide, parce que ça a un effet diurétique et ça va favoriser la déshydratation", ajoute-t-il. TF1 | Reportage J.P. Féret, L. Cloix, C. David