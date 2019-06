Canicule : les personnes fragiles sous surveillance

Les fortes chaleurs peuvent avoir des conséquences très graves pour les plus vulnérables. En 2003, pendant la grande canicule, 15 000 personnes étaient mortes prématurément, en grande majorité des personnes âgées ou ayant des problèmes de santé. Comment sont-elles prises en charge aujourd'hui ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et cuturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.