Canicule : les réparateurs d'électronique et de voiture pris d'assaut

À cause de la canicule, la batterie, l'écran ou la carte mère des téléphones sont souvent soumis à rude épreuve. Les réfrigérateurs, eux, tombent deux fois plus en panne. Les voitures, sont aussi très exposées quand il fait chaud. En effet, un soleil brûlant sur le capot peut faire des dégâts. Ainsi, les réparateurs sont plus sollicités en cette période de chaleur.