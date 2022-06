Canicule : les services de secours en alerte

C'est une première mesure forte. Vendredi 17 juin, dans tous les départements en vigilance rouge canicule, les élèves des primaires et des collèges pourront rester chez eux. À Toulouse, il fait déjà 37 degrés ce jeudi 16 juin. Le thermomètre grimpera à 40 degrés vendredi. Les interventions des secours liées à la chaleur ont en effet déjà commencé. Comme dans le Lot-et-Garonne, en vigilance rouge, où la température va passer de 37 degrés ce jeudi 16 juin à 42 degrés ce week-end. Le centre d'appel d'Agen doit répondre à des situations courantes en période de canicule. Les secouristes sont prêts à s'adapter. "On va justement renforcer aussi la disponibilité des effectifs", affirme le lieutenant Dutrieux, adjoint au chef de centre de secours d'Agen (Lot-et-Garonne). L'Ouest de la France étouffe. Le mercure affiche plus sept degrés à Nantes ce week-end. Aux urgences du CHU, le nombre d'admissions reste stable. L'afflux de patients est attendu vendredi 17 juin. Les sujets âgés sont les plus à risque face aux températures extrêmes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. S. Chevallereau, N. Hesse, X. Baumel