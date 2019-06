Canicule : les solutions proposées par la technologie

La canicule bat son plein depuis le 24 juin 2019 dans presque tout le pays. Pour y faire face et trouver un peu de fraîcheur, la technologie a quelques solutions. Parmi elles, des vêtements intelligents faits en partie de nitrure de bore, les bijoux rafraîchissants, et les surmatelas et les oreillers rafraîchissants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.