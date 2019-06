Canicule : les urgences et les maisons de retraite mobilisées

Face à la vague de chaleur qui sévit dans le pays, les hôpitaux et les maisons de retraite renforcent leur vigilance. Les malades et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Les personnels adoptent donc des réflexes simples et une vigilance constante. Aguerris par les précédents épisodes caniculaires, ils connaissent le protocole sur le bout des doigts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.