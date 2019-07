Canicule : Lille écrasé de chaleur avec 42°C

C'est la première fois que le Nord est en alerte rouge canicule. Dans l'après-midi de ce jeudi 25 juillet, le thermomètre affichait 41,5°C, à l'ombre. Face à ces températures historiquement élevées, la ville de Lille a décidé de laisser ses parcs et jardins ouverts toute la nuit. La municipalité de Wasquehal (Nord) a aussi pris les devants en annulant les sorties d'enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.