Canicule : plusieurs grandes villes en alerte pollution

Météo-France l'avait prévu. La liste des départements placés en vigilance orange à la canicule s'est encore allongée. Ce mardi soir, ils sont au total 65. Dans les grandes agglomérations, cette chaleur s'accompagne à chaque fois de pollution. Parking gratuit, vitesse réduite... Des mesures ont été prises face à la situation. Reportage à Marseille et Grenoble. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.