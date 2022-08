Canicule : pourquoi les nuits sont plus chaudes cet été ?

La nuit est tombée sur ce camping de la Drôme. À 22h30, il fait 26 °C dehors et 32 °C dans la caravane. Alors, l'heure du coucher va devoir attendre. Depuis début juin, les nuits irrespirables se succèdent et les campeurs les supportent comme ils peuvent. Les météorologues appellent cela les nuits tropicales. C'est lorsque la température ne descend pas la nuit en dessous des 20 degrés. Ce phénomène ne touchait autrefois que le littoral méditerranéen. Ces nuits tropicales concernent désormais presque toutes les régions de l'Hexagone. En juillet, le mercure s'est affolé la nuit. Près de 23,2 °C à Lille, 26,8 °C à Bordeaux et plus étonnant encore 32,8 °C à La Hague la nuit du 18 au 19 juillet, du jamais-vu. En effet, en zone urbaine, c'est le bitume qui absorbe la chaleur et la garde la nuit et hors des villes, il y a la sécheresse. Les nuits normales, la Terre évapore son humidité, ce qui rafraîchit. Seulement, nous avons vécu le mois de juillet le plus sec depuis le début des relevés de Météo France. La Terre ne peut donc plus jouer son rôle de climatiseur. TF1 | Reportage C. Chapel, S. Agi