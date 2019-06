Canicule : quelles solutions pour les grandes villes ?

Les températures dans les grandes métropoles sont parfois supérieures de dix degrés à celles que l'on enregistre à la campagne. Et les personnes qui vont suffoquer le plus sont ceux qui vivent en ville, entre bétons, bitume ou toit en zinc. Quelles solutions ont adopté les villes comme Paris, Los Angeles, Tokyo ou Lisbonne pour y faire face ? Éléments de réponse avec notre journaliste Thomas Jarrion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.