Canicule : quels appareils pour lutter efficacement contre la chaleur ?

Entre 20 et 300 euros, le ventilateur ne fait pas baisser la température. C'est en revanche le cas pour un climatiseur. Comptez tout de même entre 200 et 900 euros pour avoir 4°C en moins dans la pièce. Les humidificateurs, eux, ne vous seront d'aucune utilité pendant la canicule. Entre 70 et 500 euros, ils augmentent le taux d'humidité, mais ne rafraîchissent pas l'air de la maison.