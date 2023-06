Canicule : se rafraîchir sans se ruiner

Face à cette chaleur de plomb, que vous subissez déjà depuis plusieurs jours, comment vous adaptez-vous à moindre coût sans climatiseur à la maison ? "Douche froide" ; "prendre une glace" ; "j'utilise une serviette mouillée que je pends aux fenêtres"... C'est bien, mais pas assez. Premier réflexe le matin chez soi : fermer les fenêtres et tirer les rideaux. Pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez vous opter pour des films anti-UV apposés sur vos vitres. Compter entre 25 et 40 euros le mètre carré. Fermer ensuite les portes de chaque pièce pour éviter de faire circuler l'air chaud. En revanche, en fin d'après-midi, la nuit et très tôt le matin, il faut aérer au maximum. " Dans une maison, pour rafraîchir encore plus efficacement la nuit, si vous pouvez, vous laissez une fenêtre ouverte en bas, puis vous ouvrez les fenêtres en haut. L'air frais va pousser l'air chaud vers le haut. C'est ce qu'on appelle l'effet cheminé", explique Florence Clément, responsable de l'information pour le grand public de l'Agence de la transition écologique (Ademe). C'est le moment aussi d'allumer votre ventilateur. Lorsqu'il fait déjà chaud dans votre appartement, un simple pain de glace sous des bouteilles sorties du congélateur placé devant l'appareil vous fera gagner quelques précieux degrés à moindre coût. "Quand vous utilisez un ventilateur pendant tout l'été, vous n'allez dépenser que six euros. Si vous utilisez un climatiseur mobile, qui est un appareil très énergivore, vous allez dépenser jusqu'à 180 euros", précise Florence Clément. Limitez aussi les sources de chaleur, le four ou les plaques de cuisson, privilégiez plutôt les repas froids. La verdure sous toutes ses formes a plus d'un atout caché. Certaines plantes, comme les langues de belle-mère, l'aloe vera et les Pothos, auraient un pouvoir rafraîchissant lorsqu'elles sont bien arrosées. Une solution peu coûteuse entre 10 et 30 euros la plante. Et si malgré tous ces conseils, un climatiseur vous semble indispensable, réglez votre appareil à 26 degrés plutôt qu'à 22. Cela vous permettra d'économiser jusqu'à 50 % sur votre facture d'électricité. TF1 | Reportage A. Basar, C. Blanquart