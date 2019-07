Canicule : secours et hôpitaux en surchauffe

Au centre d'appels des pompiers de Paris, les coups de fil se sont enchaînés ce jeudi 25 juillet, avec 20% de plus qu'à l'habitude. Dans le service d'urgence de la clinique de L'Estrée, à Stains (Seine-Saint-Denis), les effectifs ont été renforcés grâce au plan canicule. Patients régulièrement hydratés, pause fraîcheur obligatoire, ... le dispositif mis en place a pour l'instant permis aux soignants de faire face. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.