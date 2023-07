Canicule : une deuxième journée éprouvante

Les rues sont désertes dans la petite commune de Meyrargues et le thermomètre affiche près de 40°. Une salle climatisée a été mise à disposition des habitants et les employés de la ville sont aux petits soins. Une salle voisine accueille les enfants du centre de loisirs, puisque leurs cantines n'avaient pas de climatisation. Repas estival adapté et programme de circonstance pour les enfants. Du côté de la mairie, les employés enchaînent les coups de fil, pour prendre des nouvelles de chaque habitant vulnérable. “Ça surprend tout le monde. On a basculé récemment d'une période de forte de pluie et puis la chaleur arrive et on n'a pas forcément les bons gestes.", dit Hélène Faure Gignoux, employée à la mairie de Meyrargues et membre du CCAS. Dans la ville, seuls quelques travailleurs bravent la chaleur, ces ouvriers adaptent comme ils peuvent leurs journées. “On y tourne un peu vers le soleil, donc on essaie de travailler au maximum à l'ombre, mais on n'a pas le choix parfois.", dit Ange, un ouvrier en BTP. Une fournaise subit de plein fouet dans la rôtisserie Roulin. Les températures devraient continuer à frôler les 40° toute la semaine à Meyrargues. TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar