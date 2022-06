Canicule : une première journée éprouvante

À 7h du matin ce mercredi à Bayonne, il faisait déjà 25°C. Pour trouver la fraîcheur, des ouvriers ont démarré la journée avec une heure d'avance. La canicule démarre en France. Et pour l'affronter, boire de l'eau ne suffit plus. À 10h, les magasins sont ouverts à Paris où il a fait jusqu'à 30°C. Dans un commerce visité par nos journalistes, les climatiseurs s'arrachent. Il y a 20 fois plus de ventes que la semaine dernière. Un climatiseur, on en rêve sur un chantier de Saint-Paul-lès-Dax où le thermomètre affiche 40°C en plein soleil à 11h. Mais c'est à Lyon qu'il a fait le plus chaud ce mercredi, avec 36°C en moyenne même à l'ombre. Les plus petits profitent de la fraîcheur de l'eau et les plus grands de celle des promenades sous les arbres. C'est surtout l'après-midi que la chaleur s'est fait sentir. A 16h, l'heure du goûter à Montauban sous 35°C, acheter une glace pour se rafraîchir peut être une bonne idée, à condition de manger vite. En effet, il faut moins d'une minute pour qu'elle dégouline. Sinon certains préfèrent se poser en terrasse et boire des verres frais avec des glaçons. Justement, des glaçons, un restaurateur rencontré par nos reporters n'arrête plus d'en fabriquer. Ce dernier estime qu'il faut anticiper. En effet, la vague de chaleur n'est pas prête de s'arrêter. À partir du jeudi 16 juin, 23 départements sont en vigilance canicule, avec des températures qui devraient dépasser les 40°C. Les chaleurs caniculaires sont de plus en plus précoces en France. Le mois de mai a déjà été le plus chaud et le plus sec jamais enregistré dans le pays. T F1 | Reportage I. Bornacin, P. Michael, J.V. Fournis.