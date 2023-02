Cannabis : l'explosion des plantations illégales à domicile

Dans la chambre de cet homme, il y a une tente sous laquelle il cultive du cannabis. Ses plantations donneront bientôt un kilo de marijuana, une quantité conséquente. Pour soigner sa récolte, ce maçon de profession ne laisse rien au hasard. Pour sa culture, il a dépensé plus de 1000 euros de matériel. Il risque jusqu’à 20 ans d’emprisonnement pour cette culture illégale. Un autre homme a accepté de nous rencontrer loin de chez lui. Fumeur de longue date, il cultive son propre cannabis depuis trois ans. Selon lui, son choix est économique. À 35 ans, le père de famille dit aussi vouloir ne plus dépendre des trafiquants. Et il prétend ne pas vendre sa production, mais seulement pour son usage personnel. Des milliers de gens cultivent leurs propres cannabis maintenant. Sur Internet, certains n’hésitent pas à partager des vidéos de leurs cultures. Les petits producteurs sont de plus en plus nombreux à vendre une partie de leur récolte. Monsieur et Madame tout le monde, sont devenus des dealers d’un nouveau genre. C’est auprès d’eux qu’Anna se fournît. Elle dit avoir l’embarras du choix. À l’entendre, ils sont plus d’une dizaine dans un rayon de 30 kilomètres autour de chez elle. Selon ses calculs, ces fournisseurs gagnent en moyenne entre 200 et 500 euros par mois. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Cressens, A. Mersi, A. Dubail