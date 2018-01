Cannabis : une amende forfaitaire pour les consommateurs

La France compte près de 700 000 consommateurs quotidiens de cannabis, ce qui représente 1% de la population. Face à cet enjeu de santé publique, que doivent faire les autorités ? Faut-il assouplir ou, au contraire, durcir la loi à l'encontre des consommateurs ? Et comment lutter efficacement contre l'addiction ? Selon le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, le gouvernement envisagerait une amende forfaitaire pour les fumeurs de cannabis, assortie éventuellement de poursuites judiciaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.