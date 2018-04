Cannes, la culture à la portée de tous

En septembre 2017, la ville de Cannes s'est lancée le défi de permettre à 100% de ses élèves d'avoir accès à une activité culturelle ou artistique. Un projet qui représente un million d'euros du budget de la municipalité. 13 000 élèves devraient bénéficier de cette initiative, mais pour l'heure c'est réussi pour 88% des écoliers et le tiers des collégiens et lycéens. D'autres villes sont d'ores et déjà intéressées par cette initiative. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.