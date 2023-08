Cannes : débroussaillage et nettoyage avant les orages

Débroussailler pour limiter les risques d'inondations. Deux fois par an à Cannes, dans les Alpes-Maritimes, 250 kilomètres de vallons sont nettoyés pour permettre à l'eau de s'écouler. Un vallon peut se transformer en torrent dévastateur lors des épisodes de fortes pluies. Les fortes chaleurs de cet été 2023 et le réchauffement de la température de la mer sont propices au développement d'orages violents en automne, comme ce fut le cas en 2015 puis en 2019. Le quartier avait été inondé à cause d'un petit cours d'eau qui avait débordé. Pour éviter que cela ne se reproduise, outre son nettoyage régulier, des pièges à embâcles y ont été installés. La commune se charge aussi du nettoyage des bords de routes, 20 kilomètres de fossés et d'avaloirs à entretenir. Mais la mairie prévient que, sur le domaine privé, l'entretien des vallons incombe aux propriétaires. La facture peut être salée selon la taille du terrain et les travaux à effectuer, allant de 2 000 à 20 000 euros. En prévision des potentiels épisodes méditerranéens dans les mois à venir, les travaux s'intensifient. TF1 | Reportage S. Boujamaa, V. Capus, B. Taïb