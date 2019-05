Cantal : sur les sentiers du plus grand volcan d'Europe

Le plus grand volcan d'Europe se trouve en France. Pour découvrir les merveilles du massif cantalien, il faut emprunter le GR 400, un parcours de 133 kilomètres qui s'étend sur sept vallées. L'activité volcanique et les glaciations d'antan ont donné naissance un paysage magnifique et apaisant. À pied, à vélo électrique ou à dos d'âne, près de 500 000 randonneurs viennent apprécier chaque année ce spectacle géologique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.