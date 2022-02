Cantal : terre de cinéma

Une chaîne de montagne et ses sommets enneigés, des plateaux rocheux, digne du grand nord canadien, ou encore des plaines immenses à perte de vue, ces décors, Arnaud, régisseur pour le cinéma, les a trouvé au même endroit dans le Cantal. Pendant des mois, avec Vincent, guide de haute montagne, ils sont partis à la recherche des lieux les plus extraordinaires. Avec cinq films tournés en seulement deux ans, les paysages du Cantal attirent bon nombre de productions. Spécialiste des grands espaces et des expéditions en Sibérie, Arnaud a découvert des lieux majestueux et accessibles à une équipe de tournage avec tout le matériel. Des équipes de tournage présentes durant des mois, une aubaine pour l'économie locale. Au village du Falgoux par exemple, cette hôtelière a géré les repas et les nuitées de nombreux acteurs et techniciens. Une première expérience qui lui amène de nouveaux clients. Depuis deux ans, toutes les productions ont sollicité cet agriculteur pour sa connaissance du terroir et ses vaches salers. Pierrot a notamment prêté sa ferme pour l'adaptation des "Chemins noirs" de Sylvain Tesson, un grand souvenir pour lui. Il a même fait ses premiers pas d'acteur dans le film "Tendre et saignant" de Christopher Thompson. De nouvelles productions nationales et internationales sont prévues dans les prochains mois. TF1 | Reportage N. Chiesa - C. Olive